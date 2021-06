Golf, tutto pronto per il KPMG Women’s PGA Championship a John’s Creek. Giulia Molinaro unica azzurra

La stagione dell’LPGA Tour torna sotto la luce dei riflettori ad appena due settimane di distanza dalla fine dello US Open, a causa dell’avvicinarsi del terzo major dell’anno. Il KPMG Women’s PGA Championship 2021 è infatti in programma questa settimana a John’s Creek, sul percorso dell’Atlanta Athletic Club in Georgia. Il torneo si giocherà nella sua collocazione in calendario originariamente prevista, con un grande field di 156 giocatrici pronte a sfidarsi per alzare il trofeo la domenica sera e mettersi in tasca un montepremi complessivo di 4,5 milioni di dollari. .

Saranno presenti in azione ben 39 delle prime 50 dell’ordine di merito mondiale femminile, con le big coreane che vorranno riscattarsi dal deludente major appena passato e soprattutto una combattiva Lexi Thompson. La statunitense ha letteralmente gettato al vento il titolo due settimane fa, proprio quando tutto lasciava presagire un trionfo che per la sua carriera avrebbe significato moltissimo. La condizione, tuttavia, è quella degli anni d’oro e la classe 1995 è pronta per inseguire il suo secondo major.

Ci sarebbe da aspettarsi che l’esperienza sia un fattore fondamentale nell’ottica di vincere un titolo di questo peso, tuttavia guardando i risultati in questi tornei negli ultimi cinque anni, improvvisamente questa ipotesi cade a pezzi. Per ben otto volte infatti dal 2015, a mettere le mani sulla coppa è stata una golfista che fino a quel momento non aveva mai vinto sull’LPGA Tour. Il confronto naturale che viene da fare è quello con gli uomini, dove l’unico esempio paragonabile è quello dell’inglese Danny Willett, che ha indossato la giacca verde del Masters nel 2016 in contemporanea al suo primo titolo del PGA Tour (tuttavia con 4 successi sul tour europeo alle spalle). È dunque naturale quindi chiedersi se questo possa accadere di nuovo questa settimana.

Per quanto riguarda i nostri colori l’unica qualificata e presente questa settimana è Giulia Molinaro. La trentenne di Camposampiero è reduce dal taglio passato agli US Open, dove ha poi terminato al 61esimo posto.

Foto: Federazione Italiana Golf