Golf: Ryder Cup 2021, Martin Kaymer e Graeme McDowell nominati vicecapitani del team Europa

Martin Kaymer e Graeme McDowell faranno parte dello staff intorno a Padraig Harrington per la Ryder Cup 2021 a Whistling Straits. Il tedesco e il nord-irlandese sono nomi assai pesanti, sia per quanto riguarda la storia del golf, sia in merito alla Ryder Cup stessa.

Kaymer, oltre a esser stato numero 1 del mondo, ha anche sigillato il miracolo di Medinah nel 2012, quando l’Europa trovò una delle rimonte più memorabili della storia della Ryder. Fu un putt da pochi passi, nel match contro Steve Stricker, quello che permise all’Europa di trovare il punto del 14-13 e di mantenere la coppa, poi vinta in modo completo perché Francesco Molinari e Tiger Woods pareggiarono tra di loro.

McDowell torna a vestire per la seconda volta questi panni, dopo averlo già fatto al Le Golf National, in Francia, nel 2018: allora il risultato è stato un netto 17.5-10.5 a favore dell’Europa. Per entrambi quattro presenze da giocatori.

Sarà dal 24 al 26 settembre che la Ryder Cup tornerà in scena: il rinvio di un anno ha ristabilito l’originale collocazione della competizione, negli anni dispari. Questa era stata modificata a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, che giunsero a distanza abbastanza breve dalla Ryder (meno di 20 giorni) da consigliarne il rinvio per ragioni di sicurezza.

Foto: LaPresse