Golf, Melissa Reid e la 17enne Megha Ganne davanti a tutti dopo il giovedì dello U.S. Open femminile 2021

A San Francisco si è chiuso nella notte il primo round dell’U.S. Open femminile 2021. Sullo storico campo dell’Olympic Club è andata di scena una grande giornata di golf, con un risultato se volgliamo parzialmente sorprendente. La britannica Melissa Reid ha infatti sfruttato una fase centrale del proprio giro davvero eccellente per portarsi in testa alla classifica con lo score finale di -4, in compagnia della diciassettenne americana Megha Ganne.

La giovanissima del New Jersey è sopravvissuta a un pericoloso playoff a 3 per guadagnarsi l’accesso e la presenza in questo torneo e ora si ritrova ad essere la prima dilettante negli ultimi 15 anni a comandare lo U.S. Open. La situazione di Ganne poteva essere ancora migliore, visto che sul tee della 18 si era presentata in testa sul -5, ma un bogey finale ha sporcato la sua meravigliosa carta al Lake Course.

Un terzetto di assoluta qualità insegue da vicino la coppia di testa. La canadese Brooke Henderson, numero 5 del mondo, è stata infatti affiancata sul -3 dalle due padrone di casa Megan Khang e da Angel Yin. Si rivede nelle zone alte della classifica anche Lexi Thompson, sesta in seguito a un positivo giro in -2, proprio davanti alla numero 1 dell’ordine di merito Jin-Young Ko (-1).

Foto: LaPresse (AP Photo/Jed Jacobsohn)