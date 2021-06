Corre un enorme rischio nel finale, ma Giulia Molinaro coglie un risultato storico: è la seconda italiana di sempre dopo Stefania Croce a raggiungere il podio in un Major. La classe ’90 di Camposampiero arriva terza al KPMG Women’s PGA Championship 2021, rischiando davvero tanto nell’ultima parte, quando spreca un vantaggio di 5 colpi sul quarto posto con una sequenza doppio bogey-bogey-bogey alle buche 15, 16 e 17. Un birdie alla 18, però, le permette di riagganciare a -10 la sudcoreana Hyo Joo Kim, nel frattempo risalita fino al gradino più basso del podio, e di poter esprimere la gioia del miglior risultato di sempre, per distacco, della carriera. 268 i colpi, 70 70 65 72 lo score.

E dire che, dopo un bogey iniziale, la corsa dell’azzurra aveva spiccato il volo con un eagle alla buca 5. Aveva approfittato inoltre dei cali di tutte quelle che le stavano intorno, compresa la thailandese Patty Tavatanakit che girava con lei e che ha chiuso poi quinta a -8 insieme all’americana Danielle Kang, risalita dal 17° posto. Poi il brivido e, infine, un’ultima buca con tutta la personalità del mondo che la porta dritta nella storia del golf italiano.

Quella di Giulia Molinaro è una sorta di storia nella storia, perché la copertina internazionale va ovviamente a Nelly Korda, che vince il torneo in quel di John’s Creek, in Georgia, e si assicura il numero 1 del ranking mondiale, prima statunitense a diventarne padrona da quando il trono era di Stacy Lewis nel 2014. Il suo -19 (269 colpi, 70 63 68 68) è contrassegnato da due eagle alla 5 e alla 12; mai in discussione il suo successo, con la sua connazionale Lizette Salas che non regge il -4 della sua compagna di giro, finendo a -16 con il -1 odierno.

Passando al resto della top ten, settimo posto per Austin Ernst e la francese Céline Boutier (anche lei ex terza) a -7, mentre tra le none c’è l’eccezionale risalita della sudcoreana Amy Yang (-8 oggi, era quarantaduesima ieri); è accompagnata a -6 da Cydney Clanton e dalla cinese Xiyu Lin.

Foto: LaPresse