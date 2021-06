Golden Gala 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, italiani in gara a Firenze

Oggi giovedì 10 giugno va in scena il Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento imperdibile in Italia, dove l’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea scalderà il cuore di tutti gli appassionati. Attenzione al cambio di location: per l’occasione, infatti, si gareggerà all’Asics Marathon Stadium di Firenze e non allo Stadio Olimpico di Roma, ormai pronto a ospitare gli Europei di calcio (si incomincia domani sera con Italia-Turchia).

Si preannuncia grande spettacolo in terra toscana, con moltissimi fuoriclasse pronti a regalare grandissimo spettacolo. L’Italia si affiderà in particolar modo a Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Larissa Iapichino (salto in lungo), senza però dimenticarsi di Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Yeman Crippa (5000 metri), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Davide Re (400 metri), Roberta Bruni (salto con l’asta) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli).

Ricchissimo parterre di stelle: sui 5000 metri figura l’ugandese Joshua Cheptegei (primatista mondiale), i 100 metri saranno invece terreno del sudafricano Akani Simbine e dell’ivoriano Arthur Cissé, da non perdere il confronto tra la britannica Dina Asher-Smith e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou sui 200 metri, il qatarino Mutaz Barshim è il fenomeno dell’alto, la tedesca Malaika Mihambo e la serba Ivana Spanovic vogliono incantare nel lungo, c’è Sifan Hassan sui 1500 metri contro la keniana Faith Kipyegon, spiccano anche la portoricana Jasmine Camacho-Quinn sui 100 ostacoli e il neozelandese Tom Walsh nel peso.

Il Golden Gala 2021 sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3 dalle ore 20.00 alle ore 22.00. La Rai dedicherà dunque un canale generalista per questo grande evento di atletica leggera, fruibile gratuitamente da tutti gli appassionati in prima serata. Il lancio del disco femminile inizierà alle ore 18.45 e non avrà copertura, poi dalle 19.30 il salto con l’asta femminile e il getto del peso maschile che verranno seguiti a competizione in corso. In tv, senza pause, a partire dai 400 ostacoli femminili delle ore 20.03.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari del Golden Gala 2021 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA ATLETICA 2021: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 10 GIUGNO:

18.45 Lancio del disco (femminile)

19.30 Salto con l’asta (femminile)

19.45 Getto del peso (maschile)

20.03 400 metri ostacoli (femminile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.13 400 metri (maschile)

20.20 3000 metri siepi (maschile)

20.42 100 metri ostacoli

20.50 Salto in lungo (femminile)

20.55 110 metri ostacoli

21.05 1500 metri (femminile)

21.15 200 metri (femminile)

21.23 5000 metri (maschile)

21.48 100 metri (maschile)

GOLDEN GALA ATLETICA 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 3 dalle ore 20.00.

Diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.00.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

ITALIANI PARTECIPANTI AL GOLDEN GALA 2021

200 metri (femminile): Dalia Kaddari, Gloria Hooper

400 metri (maschile): Davide Re, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti

1500 metri (femminile): Gaia Sabbatini

5000 metri (maschile): Yeman Crippa, Iliass Aouani

110 ostacoli: Paolo Dal Molin, Lorenzo Perini

100 ostacoli: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso, Linda Olivieri

3000 siepi (maschile): Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed, Yohanes Chiappinelli

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino, Laura Strati

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL