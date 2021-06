Il Giro d’Italia U23 2021 inizia oggi con una frazione di 144,5 chilometri che da Cesenatico va a Riccione. La Corsa Rosa dedicata alla categoria antecedente al professionismo, anche quest’anno, metterà in mostra tantissimi talenti. Al via, infatti, troviamo prospetti quotatissimi come lo spagnolo Juan Ayuso, quest’anno vincitore del Trofeo Piva, del Giro del Belvedere e del Giro di Romagna, e il belga Henri Vandenabeele, vicecampione della scorsa edizione del Giro U23.

IL PERCORSO DELLA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23

Il tracciato dell’odierna Cesanatico-Riccione, come già accennato in precedenza, misura 144,5 chilometri. Dal punto di vista altimetrico, parliamo di una tappa che strizza l’occhio alle ruote veloci, anche se non è totalmente priva di asperità. All’interno del percorso, infatti, sono presenti due GPM di terza categoria, vale a dire l’erta di Sogliano al Rubicone e il Monte Olivo. A circa 15 chilometri dalla meta, inoltre, c’è uno strappo ove chi vuole anticipare lo sprint può provare ad attaccare.

I FAVORITI DELLA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23

Il principale favorito per la prima maglia rosa è il neerlandese Marijn van den Berg (Groupama-FDJ Conti), ruota veloce che nelle ultime due settimane ha conquistato una frazione all’Alpes Isere Tour e due tappe e la classifica generale dell’Orlen Nations Grand Prix, manifestazione polacca che fa parte della Coppa delle Nazioni. Altri nomi molto quotati sono il vincitore del GP Liberazione Michele Gazzoli (Team Colpack Ballan), il tedesco vicecampione del Mondo juniores a Innsrbuck Marius Mayrhofer (Team DSM), il crossista britannico Ben Turner (Trinity), i belgi Stan Van Tricht (Seg Racing Academy) e Arnaud De Lie (Lotto Soudal), il fresco re del Trofeo Matteotti Luca Colnaghi (Trevigiani) e il vincitore della Firenze-Empoli Tommaso Nencini (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà).