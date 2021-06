Il campione del Mondo Julian Alaphilippe è tornato in gara, dopo oltre un mese passato senza attaccare il numero alla schiena, al Giro di Svizzera 2021. Ieri, nel corso della seconda frazione della gara a tappe elvetica, l’iridato ha subito provato a conquistare quel successo che gli manca da quando si impose alla Freccia Vallone. Sull’ultima erta di giornata, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha attaccato a spron battuto.

Il corridore transalpino, ad ogni modo, non è stato capace di fare il vuoto in salita. Successivamente, tra discesa e pianura, si è mosso il suo grande rivale Mathieu van der Poel e Alaphilippe non è riuscito a resistere all’azione devastante del neerlandese. Ad ogni modo, grazie alla comunque buona prestazione sfornata ieri, l’iridato è salito al secondo posto nella classifica generale del Giro di Svizzera 2021 e, oggi, potrebbe sfilare la maglia di leader al padrone di casa Stefan Kung.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alaphilippe sulla frazione di ieri: “Non sono deluso della mia prestazione, poiché ero al limite. E’ stato un bel finale, ma per noi corridori era davvero difficile da interpretare. La pioggia ha reso decisamente insidiose le discese. Ho provato ad attaccare, ma non sono riuscito ad andarmene. Dopodiché, a un certo punto, c’è stato un momento di indecisione in piano e là sono andati via i corridori che si sono giocati il successo. Ciò detto, posso affermare che la forma c’è e che guardo con fiducia ai prossimi giorni. Spero di poter ottenere altri buoni risultati“.

Va sottolineato, inoltre, che stante quello che è il percorso di questo Giro di Svizzera, Julian Alaphilippe può fare un pensierino anche alla classifica generale. La corsa a tappe elvetica, infatti, quest’anno propone meno salite rispetto al passato e i corridori dovranno affrontare anche un’altra cronometro. Il favorito per il successo finale è Richard Carapaz, ma Alaphilippe potrebbe pensare di impensierirlo conquistando diversi secondi di abbuono nelle frazioni più adatte a lui.

Foto: Lapresse