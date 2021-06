Tutto pronto per il rientro alle corse per la stella del ciclismo internazionale, Tadej Pogacar. Lo sloveno torna in gara dopo quasi un mese e mezzo dalla spettacolare vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Per l’uomo della UAE Emirates mirino su questa seconda parte di stagione: prima il Tour de France, poi i Giochi Olimpici di Tokyo.

Per trovare la forma migliore ci sarà però la corsa di casa, il Giro di Slovenia: appuntamento dal 9 al 13 giugno. Il beniamino del pubblico è ovviamente attesissimo da tutti i tifosi. Sarà supportato da Diego Ulissi, Rafal Majka, Rui Oliveira, Jan Polan, Vegard Stake Laengen e Matteo Trentin.

Le sue parole alla vigilia: “Non vedo l’ora di correre il Tour of Slovenia. Sarò in gara, assieme ad amici e vecchi compagni di squadra, su strade a me note, mi sentirò a casa e potrò godere del supporto degli appassionati sloveni. E’ un momento d’oro per il ciclismo del mio Paese, la corsa sarà sicuramente entusiasmante. L’UAE Team Emirates potrà contare una squadra forte, ci auguriamo di lottare per vincere”.

Foto: Lapresse