Giro di Slovenia 2021: Aberasturi vince in volata su Mohoric, terzo Trentin. Pogacar resta leader

Terza tappa molto mossa per il Giro di Slovenia 2021: c’è stata una volata, ma molto ristretta visto che le salite precedenti hanno dimezzato il plotone. Ad imporsi è stato l’iberico Jon Aberasturi (Caja Rural – Seguros RGA). Mantiene senza patemi la leadership in classifica Tadej Pogacar.

Oggi non c’è stato spazio per la fuga, nonostante diversi tentativi. Il primo drappello ad evadere è stato quello formato da Castrillo, R. García, Pierna, Garosio, Hvideberg, Irisarri, Per e Scott. Raggiunti gli otto, sono ripartiti successivamente in sei: Angulo, Araiz, Cepeda Monaco, Molly e Restrepo.

Il plotone in ogni caso ha tenuto un’andatura molto alta, andando a raggrupparsi sul GPM di Sremič. Eccezionale il ritmo tenuto dalla squadra più forte presente in corsa, la UAE Emirates: rimasti davvero in pochi corridori davanti, circa una ventina, che hanno scollinato a 20 chilometri dall’arrivo.

Vani i tentativi in solitaria di Javier Romo (Astana – Premier Tech) e Markus Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team), con la formazione emiratina che ha tappato tutti i buchi, trascinando il gruppo alla volata. All’ultimo chilometro ha provato ad anticipare tutti Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ma un eccezionale Tadej Pogacar (UAE Emirates) in maglia di leader ha chiuso sul connazionale.

Matteo Trentin (UAE Emirates) ha lanciato la volata in anticipo, ma si è dovuto accontentare della terza posizione, mentre a giocarsela per la vittoria sono stati Jon Aberasturi (Caja Rural – Seguros RGA) e Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), con l’iberico a prevalere.

