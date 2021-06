Giro del Belgio 2021, Victor Campenaerts dà forfait dopo la crisi patita nella prima tappa

Victor Campenaerts non ripartirà oggi per la seconda tappa del Giro del Belgio 2021. Il belga, dopo la tremenda crisi patita negli ultimi chilometri della frazione di ieri, non ha più le energie per proseguire. Il recordman dell’ora, nella tappa inaugurale di quest’edizione del Giro del Belgio, è stato l’unico, tra i potenziali uomini di classifica, che ha provato a tenere testa a Remco Evenepoel.

Campenaerts, nella tappa sopraccitata, è rimasto a ruota di Evenepoel, per oltre venti chilometri, senza dare un cambio. A circa ottomila metri dal traguardo, però, è accaduto l’impronosticabile. Il recordman dell’ora, divorato dai crampi, si è spostato dall’altra parte della sede stradale e ha perso le ruote dai primi. Per un attimo, addirittura, Campenaerts è sceso dalla bici poiché in preda a un dolore insopportabile.

Nell’arco di pochissimi chilometri, Campenaerts ha perso 4’18” da Evenepoel, vedendo così svanire tutte le sue chance di lottare per il successo finale del Giro del Belgio. Il recordman dell’ora ha addirittura rinunciato a prendere parte alla cronometro odierna, sintomo che la crisi patita è stata così pesante che non si sente nemmeno capace di lottare per il trionfo in quello che è il suo naturale terreno d’elezione.

“Ho completamente superato il mio limite” questo il laconico ed emblematico commento rilasciato da Victor Campenaerts ai microfoni di Wielerflits.NL.

Foto: Lapresse