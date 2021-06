Giochi di Gloria, la storia completa delle Olimpiadi. Un libro di Gianmario Bonzi, a cura di OA Sport

Quasi 4 anni di lavoro, più di 700 volumi consultati anche in lingua straniera, oltre 900 pagine, un lavoro certosino di ricerca, analisi, con statistiche, dati, tutte le medaglie italiane ordinate per edizione e specialità, gli MVP “personali”, tante foto inedite, il contesto storico di ogni singola Olimpiade relativo anche al quadriennio, la prefazione di Giovanni Malagò (Presidente del CONI), l’introduzione di Gianni Merlo, presente a tutti i Giochi Olimpici da Monaco ’72 a oggi, il pensiero conclusivo di un’atleta speciale e grande persona come Tania Cagnotto. Se non c’è tutto, c’è sicuramente tanto. A voi una storia quasi definitiva dei Giochi Olimpici, fin dall’antichità. Così come è piaciuta raccontarla a noi di OA Sport, che ha curato per intero l’edizione. Non solo una semplice storia, ma anche i misteri, gli aneddoti e le curiosità che da sempre fanno da contorno ai Giochi e li rendono così speciali.

Perché un nuovo libro sui Giochi Olimpici estivi? Intanto, per aggiungere un capitolo in più rispetto alla bibliografia moderna (cioè quello di Rio 2016); poi, per trovare il giusto connubio tra storia e sport, due fattori che si intersecano al meglio nell’intero quadriennio a cinque cerchi e che raccontano di fatto come si muove il mondo a tutto tondo, in quanto la pratica agonistica è specchio dell’umanità, a maggior ragione nell’era della globalizzazione moderna.

La storia delle Olimpiadi è, dunque, semplicemente, storia. Dello sport, della società, della geopolitica, dell’economia, persino della Guerra, fredda o calda che sia. L’Olimpismo ha lasciato un segno indelebile nel XX secolo (lo stesso sta facendo nel XXI) e per questo motivo andrebbe studiato a scuola, come fosse un’altra materia. Pensateci bene: i Giochi Olimpici sono la sola occasione in cui tutte le Nazioni al mondo si riuniscono in un unico luogo per confrontarsi su un terreno di regole condivise. La manifestazione ha percorso un lungo cammino, che questo libro vi racconta nel dettaglio, subìto numerosi cambi di rotta, sommato gli sport primordiali a quelli tecnici o semplicemente più giovani, ma il movimento si è sempre rilanciato di fronte a qualsiasi difficoltà, accendendo la fiamma della fantasia. Le Olimpiadi saranno sempre le stesse, in qualche modo. Finché la manifestazione riuscirà a scrivere pagine indelebili di sport, finché esisteranno i Bolt, i Phelps, le Comaneci del caso, i Cinque Cerchi continueranno a sventolare, nonostante i problemi, i drammi, la corruzione, le accuse che un circus del genere inevitabilmente si trascina dietro.

Con la speranza di vivere l’ultimo sogno: un’edizione in Africa.

Edizioni LiBroco; produzione, grafica e revisione: OA Sport.

Il libro è acquistabile in tutte le librerie e ordinabile online sulle principali piattaforme.

ORDINA SUBITO GIOCHI DI GLORIA AL SEGUENTE LINK: SPEDIZIONE IN 24 ORE

https://www.libroco.it/dl/Gianmario-Bonzi/Libro-Co-Italia/9788897684299/Giochi-di-gloria-Storia-misteri-e-curiosita-da-Atene-1896-a-Rio-2016/cw441883797078861.html

FOTO: La Presse