Football americano, Prima Divisione 2021: i Panthers Parma piegano i Seamen Milano e sono sempre più primi

Prosegue la Fase ad Orologio della Prima Divisione 2021 di football americano. Nei tre match disputati nel corso del weekend, spiccano i Panthers Parma che, per la seconda volta in stagione, piegano i Seamen Milano.

PANTHERS Parma – SEAMEN Milano 30-27: la sfida è stata combattutissima, con i meneghini che hanno sbloccato il punteggio grazie alla ricezione di Lamamra e la trasformazione di Di Tunisi. I ducali rispondono con Hennessey-Alinovi, e Felli che non sbaglia il calcio. Nel secondo quarto, ancora avanti i Seamen con una corsa di Johnson ma risposta dei Panthers, con la corsa di Diaco. Il sorpasso arriva con un field goal per il 17-14. Nella ripresa Milano torna avanti con una corsa di Zahradka, alla quale risponde ancora Diaco. Nel quarto conclusivo Zahradka arriva in endzone con una QB sneak. Il meglio, però, deve ancora venire. Hennessey e Alinovi chiudono i giochi e Felli blinda il 30 a 27 finale per i Panthers.

DOLPHINS Ancona – GUELFI Firenze 20-27: i toscani partono bene, andando a segno con un passaggio di Fimiani su Redfield. I Dolphins rispondono con una safety di Chiappini su Fimiani che chiude il primo quarto. Nella seconda frazione i Guelfi salgono ancora in cattedra con Johnson che, prima manda in endzone Carboni quindi va in prima persona in meta con una breve corsa. Siamo sul 20-2, ma i Dolphins non mollano e, dopo un intercetto accorciano le distanze, prima con un passaggio di Di Galbo su Rotelli quindi con la trasformazione da 2 punti di Gianfelici, per il 20 a 10. I Dolphins vanno subito a segno con Quattrone, quindi il field goal di Rotelli vale per il 20-20. Ci pensa Johnson, ancora una volta, a varcare la endzone per il 27-20 finale.

DUCKS Lazio – RHINOS Milano 34-12: partita in equilibrio fino all’intervallo, con Milano a segno per prima grazie al TD pass di Rescigno su Sharsh. I romani rispondono con una corsa del QB Casey, e con una di Alivernini. Siamo sul 13-6. Nella ripresa i Ducks vanno a segno due volte, su ricezione di Hazel e con un’altra corsa di Casey. Il gap si fa incolmabile quando, in avvio di quarto quarto, i laziali varcano nuovamente la endzone con una corsa di Alivernini. Il secondo TD di giornata per i Rhinos arriva a giochi ormai chiusi, grazie ad un passaggio di Rescigno suBoni per il 34-12 che chiude il match.

RISULTATI WEEK 9 – Fase ad orologio

PANTHERS Parma SEAMEN Milano 30-27 DUCKS Lazio RHINOS Milano 34-12 DOLPHINS Ancona GUELFI Firenze 20-27

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE

PANTHERS 7 – 0

SEAMEN 5 – 2

GUELFI 4 – 4

DOLPHINS 3 – 4

DUCKS 3 – 4

WARRIORS 2 – 5

RHINOS 1 – 6

Foto: Pier Colombo