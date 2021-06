Finlandia-Belgio oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi lunedì 21 giugno, alle ore 21.00, si gioca Finlandia-Belgio, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. Al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo va in scena il match del terzo turno del girone B, dove i giochi sono ancora apertissimi nella corsa alla qualificazione alla seconda fase del torneo.

I belgi sono attualmente a punteggio pieno dopo il 3-0 contro la Russia e il 2-1 contro la Danimarca e a Lukaku e compagni basta un pareggio per chiudere matematicamente al primo posto il girone. La Finlandia, invece, all’esordio ha vinto 1-0 contro la Danimarca, cedendo invece con la Russia sempre per 1-0. Il pareggio garantirebbe ai finlandesi la qualificazione almeno come terzi, mentre una vittoria potrebbe valere anche il primo posto in classifica. Un ko, invece, metterebbe tutto in gioco in caso di vittoria della Danimarca sulla Russia nell’altro match del girone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Finlandia-Belgio, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e Sky, in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINLANDIA-BELGIO, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Lunedì 21 GIUGNO:

21.00 Finlandia-Belgio

FINLANDIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAI1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA-BELGIO

FINLANDIA (5-3-2): Joronen; Raitala, Alho, Toivio, Arajuuri, Hamalainen; Jensen, Kamara, Kauko; Lod, Pukki.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku.

Foto: Lapresse