Per Valtteri Bottas si apre un fine settimana davvero importante. Il finlandese è reduce da due prove sottotono tra Baku e Le Castellet e farà di tutto per svoltare in occasione del Gran Premio della Stiria, primo appuntamento della doppietta del Red Bull Ring, che si concluderà domenica prossima con il Gran Premio d’Austria.

Per il portacolori della Mercedes urge una riscossa dopo un avvio di stagione opaco, anche perchè senza il suo aiuto quest’anno Lewis Hamilton ben difficilmente potrà opporsi, da solo, contro il duo Max Verstappen-Sergio Perez della Red Bull. Il weekend di Spielberg si apre per il finlandese con tanti dubbi e, soprattutto, una ridda di voci riguardo il suo futuro.

Il nativo di Nastola ha avuto alcuni giorni di tempo per analizzare e capire la situazione che si era creata nel team radio durante il GP di Francia: “Ho capito meglio adesso – le sue parole riportate da Speedweek – in macchina si ha solo una visione limitata della situazione in gara, ma per per me non era il massimo. La cosa più importante è che si guardi con attenzione queste situazioni e se ne tragga le giuste lezioni”.

Il pilota delle Frecce Nere si aspetta due ottimi weekend al Red Bull Ring: “Mi sono sempre divertito molto qui e ho anche conquistato il mio primo podio in Formula 1 con la Williams. Ho già vinto su questo tracciato e non c’è motivo per cui non dovrei essere veloce. Entro nel weekend con questo atteggiamento, ma sarà una battaglia contro le Red Bull, per cui non sarà facile”.

FOTOCATTAGNI