F1 su TV8, programma GP Stiria 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di calarsi nell’abitacolo e spingere al massimo. Il Circus della F1 torna in scena dopo l’impegno sul circuito di Le Castellet (Francia). Teatro della prossima sfida sarà la pista di Spielberg (Austria) e sarà un appuntamento doppio in quanto si replicherà nel weekend successivo a quello che sta per arrivare.

Da domani al 27 giugno dunque assisteremo un fine-settimana particolarmente interessante nel quale la sfida tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton si replicherà. L’alfiere della Red Bull è in una condizione di vantaggio rispetto a quello della Mercedes e i 12 punti in classifica lo stanno a dimostrare. Nello stesso tempo il team di Milton Keynes svetta nella graduatoria dei costruttori con 37 lunghezza di margine nei confronti delle Frecce Nere. Una situazione anomala per la scuderia di Brackley, non certo abituata a inseguire. Vedremo se nel GP di casa della Red Bull ci sarà un’inversione di tendenza.

Cambiamento di trend che si augura la Ferrari. L’undicesimo posto dello spagnolo Carlos Sainz e il sedicesimo del monegasco Charles Leclerc in Francia non facevano parte delle attese e quindi in Stiria si spera di rimettersi in carreggiata quantomeno per rivaleggiare con McLaren, Aston Martin, Alpine e AlphaTauri per il ruolo di terza forza in pista.

Di seguito il programma del GP di Stiria e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1

Venerdì 25 giugno

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

Ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 giugno

Ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

Ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 27 giugno

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

PROGRAMMA GP STIRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Stiria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, trasmessa dunque da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 25 giugno

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

0re 13.00: replica prove libere 1 F1

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 20.30: replica prove libere 2 F1

Ore 22.15: replica prove libere 2 F1

Sabato 26 giugno

Ore 00.00: replica prove libere 2 F1

Ore 01.45: replica prove libere 2 F1

Ore 03.30: replica prove libere 2 F1

Ore 04.45: replica prove libere 2 F1

Ore 06.30: replica prove libere 2 F1

Ore 08.45: replica prove libere 2 F1

Ore 10.30: replica prove libere 2 F1

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.20: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.15: #SkyMotori

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Ore 18.15: replica qualifiche F1

Ore 20.15: replica qualifiche F1

Ore 22.00: replica qualifiche F1

Domenica 27 giugno

Ore 00.00: replica qualifiche F1

Ore 01.45: replica qualifiche F1

Ore 03.30: replica qualifiche F1

Ore 04.45: replica qualifiche F1

Ore 06.30: replica qualifiche F1

Ore 08.15 replica qualifiche F1

Ore 10.15 replica qualifiche F1

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 18.00 replica gara F1

Ore 19.00: Race Anatomy F1

Ore 20.00 replica gara F1

Ore 22.00 replica gara F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 26 giugno

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 27 giugno

ore 19.30, F1, Gara, differita

Foto: LaPresse