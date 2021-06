Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 27 giugno

Si giocano quest’oggi due ulteriori ottavi di finale degli Europei di calcio, dopo quelli andati in scena ieri e che hanno visto le vittorie di Danimarca e Italia rispettivamente su Galles e Austria. Continua, così, il viaggio attraverso l’Europa sia del rettangolo verde che in quanto tale, vista la natura itinerante del torneo.

Nel primo confronto, quello del pomeriggio a Budapest, l’Olanda sfiderà la Repubblica Ceca in un confronto che, anche a livello continentale, ha del passato significativo. Successivamente sarà la volta di Belgio-Portogallo, la sfida senz’altro più attesa in funzione dello scontro fatale tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, con una delle due stelle che dovrà inevitabilmente lasciare strada all’altra. In questo caso si entra in scena in quel di Siviglia. I due luoghi citati, dopo la giornata odierna, non faranno più parte del programma degli Europei.

Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo si giocheranno rispettivamente alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Sarà possibile seguirle entrambe in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Belgio-Portogallo godrà inoltre della diretta gratis e in chiaro su Rai1 e della diretta streaming di RaiPlay. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE di entrambi i confronti, per non perdersi davvero nulla.

EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 18:00 Olanda-Repubblica Ceca

Ore 21:00 Belgio-Portogallo

EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Rai1 (Belgio-Portogallo)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv (entrambe), RaiPlay (Belgio-Portogallo)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse