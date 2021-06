Sergio Pérez si prepara per il suo fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con il morale alto dopo il positivo quarto posto di Montecarlo e, soprattutto, facendo leva sui suoi precedenti sul tracciato cittadino di Baku.

Il pilota messicano, infatti, è già salito due volte sul podio azero in carriera e cercherà quindi di ribadire questo trend positivo ora che ha a disposizione una vettura performante come la Red Bull. “Non sempre sono andato bene su questa pista, ad onor del vero – spiega l’ex Racing Point nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend di Baku – Di solito l’andamento era positivo, ma la gara ha sempre mille insidie. Un GP lungo, e complicato. Fino alla bandiera a scacchi non devi distrarti nemmeno un secondo”.

Sergio Perez analizza quello che si attende dalla sua Red Bull in questo fine settimana. “A livello di qualifiche devo crescere, ma il mio approccio è il solito. Devo sfruttare il potenziale della mia vettura e con una RB16B simile non possiamo accontentarci solo della vittoria. Anche a livello di titolo dobbiamo estrarre il massimo da una pista nella quale, sulla carta, la Mercede sembra partire favorita. Nel 2019 le gomme soft sono durate pochissimo, per cui sarà un enorme punto di domanda su come affrontare la gara”.

