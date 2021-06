F1, prossimi Gran Premi col pubblico: 105.000 persone in Olanda, a Monza si studiano tribune no-Covid

Il Mondiale F1 2021 sta per iniziare la sua lunga estate in giro per l’Europa e i circuiti sono pronti a ospitare il pubblico dopo le tante gare a porte chiuse dovute alla pandemia. Nelle prossime settimane il Circus sbarcherà in Francia, in Austria e in Olanda: la buona notizia è che sarà sempre previsto pubblico sugli spalti. Per il weekend del Paul Ricard si pensa a 45.000 spettatori (spalmati nel corso dei tre gironi), al Red Bull Ring si sogna di portarne 40.000 tra le due gare del 27 giugno e del 4 luglio, a Zandvoort si punta invece al tutto esaurito (ben 105.000 spettatori per il GP del 5 settembre).

E per il GP d’Italia previsto nel weekend del 9-11 settembre a Monza? A parlare è stato Sticchi Damiani, Presidente dell’Aci, a Radio Rai: “Quello che noi vorremmo fare a Monza per la Formula 1, situazione pandemica permettendo, è l’allestimento di tribune no-Covid per persone vaccinate, e altre tribune con un distanziamento per persone che faranno il tampone, quindi al 50% della capienza. Ora non possiamo stabilire quanti saranno vaccinati il 10-11 settembre, speriamo tantissimi, certo non possiamo credere di raggiungere le 100mila persone del 2019. Ma speriamo di riempirlo fino al 70-80%“.

Foto: Lapresse