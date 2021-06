F1, promossi e bocciati GP Stiria: Verstappen dominante, Norris non sbaglia un colpo. Deludono Ocon e Vettel

Il Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, è andato in archivio nella giornata di ieri con il successo schiacciante di Max Verstappen alla guida della Red Bull davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Buona rimonta delle Ferrari, comunque doppiate, con la sesta piazza di Carlos Sainz e la settima di Charles Leclerc.

Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio di Stiria 2021 di Formula 1.

PROMOSSI

Max Verstappen: Dominatore assoluto del weekend. Mette le cose in chiaro sin dalle libere, stampa una pole stellare e conduce la gara dal primo all’ultimo metro senza sbavature. Leadership del campionato sempre più ampia e meritata alla guida di una Red Bull finalmente competitiva per il titolo.

Lando Norris: La vera grande rivelazione di questa prima parte di stagione 2021. Il britannico torna a demolire il compagno di squadra Ricciardo in qualifica e porta a casa 10 punti cruciali per la McLaren nel campionato costruttori con il massimo risultato possibile (5°).

Ferrari: Dopo un sabato negativo ed un primo giro ancor più disastroso, le Rosse mettono in mostra un passo gara convincente con ogni mescola attestandosi come terza forza in campo a Spielberg durante il GP. La rimonta parte da lontano, quindi Sainz e Leclerc devono accontentarsi del 6° e del 7° posto, con la consapevolezza di poter battere anche Norris tra una settimana sulla stessa pista.

George Russell: Non inganni il risultato finale, un ritiro provocato da problemi di affidabilità della vettura poco prima di metà gara. Il talento britannico della Williams, dopo una qualifica strepitosa in cui sfiora il pass per il Q3, azzecca una buona partenza ed è addirittura 8° in scia ad Alonso nel corso del primo stint prima di dover alzare bandiera bianca.

BOCCIATI

Mercedes: Quarta gara consecutiva a digiuno di vittorie, primato negativo per la casa di Stoccarda nell’era turbo-ibrida. Ieri, forse per la prima volta in stagione, danno la sensazione di non avere armi a disposizione per infastidire Verstappen. L’errore al pit-stop di Perez consente a Bottas di salire sul podio (alle spalle di Hamilton) e rende meno amara la domenica di Toto Wolff.

Esteban Ocon: Terza sconfitta di seguito nel confronto diretto con il compagno di squadra Alonso. Questa volta il francese dell’Alpine non è penalizzato da problemi tecnici e si dimostra in difficoltà già in qualifica, mancando clamorosamente il pass per il Q2. Domenica la musica non cambia e arriva un modesto 14° posto.

Sebastian Vettel: Dopo un periodo estremamente positivo, c’è da registrare un piccolo passo falso da parte del quattro volte campione del mondo. Il tedesco dell’Aston Martin non brilla in qualifica (14°) e perde un po’ di smalto in gara rispetto alle ultime uscite, mentre il compagno di box Stroll porta a casa un buon ottavo posto con un weekend solido.

FOTOCATTAGNI