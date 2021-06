F1, Mondiale 2021: si annunciano novità a livello di calendario, possibilità di una doppietta ad Austin

Siamo a metà giugno ma, come sembra evidente, siamo ancora ben lontani dall’avere un quando completo e ben definito del calendario del Mondiale di Formula Uno 2021. Il CEO Stefano Domenicali aveva messo tutti sull’attenti già in tempi non sospetti con le seguenti parole: “La pandemia non è finita. Dobbiamo essere preparati per ulteriori cancellazioni e rinvii”. I fatti, effettivamente, lo hanno ampiamente confermato.

Si è partiti con il rinvio del Gran Premio d’Australia (passato da marzo a novembre) che, tuttora, rimane ancora sub judice, viste le stringenti regole d’ingresso del Governo locale. Quindi abbiamo assistito agli immediati annullamenti dei Gran Premi di Cina e Vietnam (sostituiti da Portimao e Imola), la cancellazione del Gran Premio del Canada (sostituito dal Gran Premio di Turchia, a sua volta rimosso dal calendario) e quello di Singapore, con conseguente decisione di disputare una doppietta (proprio come nel 2020) al Red Bull Ring di Spielberg per Gran Premio di Stiria e d’Austria.

Ma, come si temeva, i movimenti in programma non sono ancora conclusi. La trasferta americana (specialmente pensando a Messico e Brasile) è ampiamente lontana dall’essere certificata, mentre si aprono scenari più interessanti per quanto riguarda il Gran Premio degli Stati Uniti. La conferma arriva direttamente dal direttore del COTA – Circuit of the Americas, Bobby Epstein, che apre le porte ad un possibile doppio appuntamento anche sul tracciato di Austin.

“Al momento non posso che parlare di una semplice possibilità – le sue parole rilasciate ad ESPN – ma è vero: una seconda gara in Texas non è affatto da escludersi. Posso confermare l’indiscrezione, anche se non c’è niente di sicuro per il momento. Nel caso i responsabili della Formula Uno lo vorranno, noi siamo prontissimi ad ospitare due Gran Premi, dopotutto siamo una pista permanente, per cui non avremmo grossi problemi”.

