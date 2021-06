F1, modifiche alla pista di Igora Drive in vista della F1

Modifiche in vista ad Igora Drive, pista che dal 2023 entrerà nel calendario del Mondiale di F1 come sede del Gran Premio di Russia al posto di Sochi. Il circuito situato nella periferia di San Pietroburgo ha già presentato un piano per modificare il disegno del circuito in vista dell’arrivo della massima formula.

L’inedito impianto è ancora sconosciuto al mondo internazionale. Il DTM e la W Series avrebbero dovuto correre nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ha ritardato il ritorno della famosa categoria tedesca in Russia. Ricordiamo infatti le prove di questa realtà al Moscow Raceway, altro circuito edificato con lo scopo di accogliere la F1.

Alexey Titov, CEO del promoter del GP di Russia, ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “C’è un piano per allungare la pista. Nella configurazione attuale la nostra pista è una delle più brevi del calendario. Dobbiamo allungarlo. Verrà aggiunto un po’ più di dislivello, alcune curve diventeranno sopraelevate, sarà uno spettacolo”.

Il responsabile dell’evento ha continuato dicendo: “Non ci sarà sicuramente una ristrutturazione globale. In termini di dimensioni la struttura non è molto diversa dalle piste europee se parliamo dell’infrastruttura principale. Non ci sono però abbastanza garage, aumenteremo il loro numero”.

Foto: LaPresse