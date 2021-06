E’ un dato di fatto che la Ferrari sia migliorata rispetto alle gravi difficoltà del Mondiale 2020 di F1. Il campionato corrente ha proposto una Rossa che sta cercando delle soluzioni ad alcune delle problematiche del progetto precedente, non potendo intervenire in maniera incisiva su quel che era la SF1000 per via delle restrizioni regolamentari.

Pertanto, la conquista di due pole-position da parte del monegasco Charles Leclerc, a Monaco e a Baku, è la conferma che sul piano della prestazione pura la monoposto abbia del potenziale. Tuttavia, in gara, per un eccessivo degrado sulle gomme morbide, soffre decisamente nel confronto con macchine più competitive come Mercedes e Red Bull.

Concetti esposti con una certa chiarezza dal Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto: “È stato fantastico conquistare la pole position a Monaco e Baku, ma questo non riflette la nostra reale velocità“, ha ammesso in un’intervista concessa a Motorsport.com Binotto, aggiungendo: “Red Bull e Mercedes sono sensibilmente avanti, ma è chiaro che stiamo facendo dei progressi. Sappiamo che sul ritmo gara ci manca un po’ di velocità. In particolare, con le mescole soft facciamo più fatica, mentre con le gomme più dure abbiamo avuto delle risposte migliori. E’ su questo aspetto che si concentrerà la nostra analisi“, le parole del Team Principal del Cavallino.

L’obiettivo della Rossa al termine di questo campionato è molto chiaro, ovvero quello del terzo posto nel Mondiale costruttori e, per quanto fatto vedere finora, il target è alla portata.

Foto: LaPresse