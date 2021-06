Continua il botta e risposta in pista e fuori tra Mercedes e Red Bull, le due squadre che presumibilmente si contenderanno i titoli iridati piloti e costruttori fino al termine del Mondiale di Formula Uno 2021. Attualmente, dopo i primi 6 GP dell’anno, la scuderia austriaca guida entrambe le classifiche e sembra finalmente in grado di competere per il campionato a 8 anni di distanza dall’ultimo trionfo di Sebastian Vettel.

Hamilton, reduce dal pesante zero di Baku e secondo nella classifica generale piloti a -4 dal leader olandese Max Verstappen, riconosce il valore dei suoi avversari in questo 2021. “In questo momento si evince chiaramente che la Red Bull è la vettura più veloce, è molto difficile riuscire a pareggiare il loro livello“, dichiara il pilota Mercedes in un’intervista concessa a Crash.net.

“Da un lato è stato esaltante riuscire a competere e a lottare con loro in quella situazione ed è stato un vero peccato uscirne a mani vuote, ma sono errori che possono succedere – prosegue il sette volte campione iridato – La loro macchina è incredibilmente veloce e non ho dubbi che sia Verstappen che Perez mi renderanno la vita difficile. Ce lo aspettavamo sin dall’inizio dell’anno e continueremo a tenere la testa bassa“.

Foto: Lapresse