Lewis Hamilton è nel bel mezzo della quindicesima stagione della sua vita in Formula Uno. Il pilota inglese, giova ricordarlo, ha centrato 7 titoli mondiali, ha corso fino ad ora 272 gare, ne ha vinte 98, ha totalizzato 169 podi, con 100 pole position e 65 giri più veloci in gara. Numeri letteralmente clamorosi che ribadiscono come il portacolori della Mercedes sia già ampiamente nella leggenda della massima categoria del motorsport.

Giunto a 36 anni il nativo di Stevenage, quindi, come si pone verso il proprio futuro? La “fame” per record e vittorie sarà ancora intatta a lungo, oppure LH deciderà di chiudere la sua esperienza a breve? L’ultimo rinnovo di contratto (annuale) a poche settimane dal via della nuova stagione, ha fatto versare fiumi d’inchiostro su quel che sarà di Lewis Hamilton. L’addio sarà vicino? Oppure arriverà un nuovo prolungamento con il team di Brackley?

Lo stesso pilota inglese ha provato a spiegare la situazione nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera. Il sette volte campione del mondo ha esordito in questo modo sull’argomento: “Spero davvero che quando avrò 40 anni non correrò più”. Una vera e propria dichiarazione d’intenti per il “Re Nero” che ha poi argomentato la sua dichiarazione.

“Correre ancora a quell’età sarebbe davvero complicato, soprattutto perchè ho ancora tante cose da fare. Un uomo si sviluppa molto velocemente nel corso della propria vita che a volte si rimane stupiti. Per esempio non mi aspettavo di divertirmi così tanto in questo 2021, ma non dipende dalla lotta con Max Verstappen per il titolo. Il motivo è piuttosto che ogni giorno scopro cose nuove su di me. Durante il lock-down, per esempio, ho avuto più tempo per migliorare il mio talento, il mio corpo e la mia mente. Combatto sempre contro me stesso e penso a come posso battermi giorno dopo giorno”.

Foto: LiveMedia/DPPI/Antonin Vincent