Si dovrà giocare in difesa. La Ferrari si prepara al prossimo weekend di Baku, sede del round del Mondiale 2021 di F1, e le aspettative non sono delle migliori. La Rossa, infatti, sa già che il circuito cittadino atipico in Azerbaijan riserverà poche soddisfazioni al Cavallino Rampante.

I motivi sono quelli legati alla potenza del motore che, pur migliorata sensibilmente rispetto all’anno scorso, non è a livello dei competitors. Su una pista nella quale il propulsore sarà particolarmente sollecitato, le qualità della SF21 faranno fatica a venir fuori e pertanto si prospetta un fine-settimana non semplice.

A confermare queste impressioni ci ha pensato anche il direttore sportivo della scuderia di Maranello Laurent Mekies: “Ora inizia la parte della stagione in cui sarà difficile per noi. In Spagna eravamo la terza forza in pista, mentre a Monaco eravamo in lizza per la vittoria. Tuttavia, per Baku lo scenario cambierà completamente”, le parole di Mekies a Motorsport.it.

In questo contesto, ci si aspetta una McLaren molto forte, oltre a Mercedes e Red Bull. ”Dobbiamo tirare fuori il potenziale dalla nostra macchina e sfruttare al massimo ogni opportunità. Cercheremo di difendere, e di colpire in contropiede, usando una metafora calcistica”, ha sottolineato il direttore sportivo della Ferrari.

Foto: LaPresse