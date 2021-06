F1, la Ferrari punta sul passo gara nel GP di Stiria e spera nella pioggia

Le qualifiche del GP di Stiria 2021, ottavo round del Mondiale di F1, si sono concluse con una pole position di carattere ottenuta dall’olandese Max Verstappen. Il leader del campionato si è messo alle spalle le due Mercedes dei rivali Valtteri Bottas e Lewis Hamilton mentre le due Ferrari hanno fatto ancora tanta, troppa fatica.

Nonostante la penalità di tre posizioni del finlandese infatti, le Rosse partiranno comunque dalla settima e dalla dodicesima casella di partenza domani, con Charles Leclerc che di fatto è stato ancora una volta l’unico dei motorizzati Ferrari a salvarsi su una pista dove il propulsore conta veramente tanto. Il compagno Carlos Sainz si è visto infatti cancellare l’ultimo tentativo buono ed è stato eliminato in Q2, mentre il monegasco ha fatto tutto il possibile per mettersi alle spalle quantomeno Tsunoda, Alonso e Stroll.

Cosa aspettarsi dal momento della verità della domenica? Innanzitutto andrà buttato certamente un occhio al meteo, che ancora non lascia alcuna certezza sulle condizioni durante la finestra temporale della gara. Certamente i segnali che sono arrivati oggi non sono stati incoraggianti e la pioggia potrebbe stravolgere le carte in tavola permettendo ai due talentuosi piloti di farsi largo nella bagarre di centro gruppo, magari anche grazie a qualche strategia azzeccata, evitando una lunga e “noiosa” rincorsa a una manciata di punti.

Dall’altro lato, tuttavia, non va dimenticato come le prove libere del venerdì avessero mostrato una Ferrari decisamente costante e in palla rispetto a tutti gli avversari, e anche lo stesso Leclerc nelle dichiarazioni post qualifica ha espressamente detto di preferire l’asciutto nonostante tutto. Questo perché in Ferrari stanno cercando disperatamente di accumulare dati per capire e risolvere il problema delle gomme, e ogni chilometro in condizioni “normali” può essere utile agli ingegneri per velocizzare il processo.

Non per ultimo va ricordato che Sainz avrà la possibilità di partire con gomma differente dai diretti rivali e dunque la strategia, in caso di pista asciutta, potrebbe dare una grossa mano all’iberico per tentare un’impresa simile a quella portata a termine da Sebastian Vettel a Baku e, parzialmente, anche in Francia.

Foto: LaPresse