F1 in tv, orari GP Francia 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Oggi, venerdì 18 giugno, nell’autodromo del Paul Ricard si accenderanno i motori della Formula Uno per la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, settimo round del Mondiale 2021 della massima categoria automobilistica. Sul tracciato provenzale, a fare da contorno al campionato iridato, ci sarà anche la Formula 3.

C’è grande curiosità per capire i valori in campo. Negli ultimi due appuntamenti, disputatisi a Montecarlo e Baku, la Mercedes ha sofferto nei confronti della Red Bull. Non a caso, il team di matrice austriaca si è imposto sia nel GP di Montecarlo che in quello di Azerbaigian. Cionondimeno, si è corso su due tracciati cittadini, mentre in Francia si gareggerà in circuito permanente, dunque decisamente più ortodosso. Le Frecce Nere torneranno a essere le vetture da battere, come accaduto a Portimao e Barcellona? Inoltre come si comporterà la Ferrari, reduce da due pole position consecutive? Saprà essere competitiva anche su una pista classica e non solo sulle strade generalmente aperte al traffico. Per farsene un’idea si può seguire le odierne prove libere in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Le prove libere del Gran Premio di Francia saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport F1 (207), su cui verranno proposte entrambe le sessioni in diretta. Invece su Sky Sport Uno (201) sarà trasmesso solo il turno mattutino.

TV GRATIS E IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura delle prove libere sul canale gratis e in chiaro TV8.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

GP FRANCIA F1 2021 – PALINSESTO VENERDI’ 18 GIUGNO

GUIDA TV8

Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro delle prove libere del venerdì.

DIRETTE SKY SPORT F1 (207)

11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

REPLICHE SU SKY SPORT F1 (207)



Replica PL 1: sabato, ore 3.30

Repliche PL 2: ore 18.15, ore 20.15, ore 22.00, ore 0.00, ore 1.45, ore 4.45, ore 6.30, ore 8.15

Foto: La Presse