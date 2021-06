La domanda che ci si pone è la seguente: fino a che punto la Red Bull porterà continui sviluppi sulla RB16B per contrastare la Mercedes e vincere il titolo iridato?

Non è semplice rispondere al quesito. La cosa certa è che la Stella a tre punte, come anche altri team come la Ferrari, abbia incentrato gran parte delle risorse per il progetto 2022, visto che l’anno prossimo ci sarà un cambiamento molto importante delle monoposto in F1 e trovare la quadra sarà fondamentale per un discorso meramente regolamentare.

Da questo punto di vista la scuderia di Milton Keynes non intende mollare la presa, vista l’occasione di aggiudicarsi il titolo piloti con Max Verstappen e quello dei costruttori. “Non vogliamo commettere lo stesso errore della BMW nel 2008, quando Kubica aveva una realistica possibilità di vincere il campionato, ma il piano aziendale prevedeva di passare presto alla prossima stagione“, ha dichiarato il consulente del team anglo-austriaco Helmut Marko in un’intervista ad Auto, Motor und Sport.

E dunque si perseguirà la via dello sviluppo e poi si tireranno le somme, anche a rischio di correre qualche rischio.

Foto: LaPresse