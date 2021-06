F1, GP Francia 2021. Ormai è guerra aperta tra Red Bull e Mercedes. La Ferrari bada alla sua sfida con la McLaren

In Formula Uno ormai è guerra totale tra Red Bull e Mercedes. Fra i due team c’è un grandissimo equilibrio che si riflette nella classifica iridata, dove Max Verstappen è al comando con 4 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Nel Mondiale costruttori, invece, la squadra di matrice austriaca vanta un margine di 26 lunghezze su quella di impronta tedesca, che vede quindi messa seriamente a repentaglio la propria egemonia. Non sorprende, quindi, di vedere una lotta senza esclusione di colpi anche lontano dalla pista.

Red Bull ha soffiato una serie di motoristi a Mercedes, che per bocca di Hamilton ha lanciato dubbi sulla regolarità dell’alettone posteriore della RB16B, accusato di flettere troppo. Christian Horner ha parato il colpo e rilanciato, dichiarando come forse il britannico non si sia reso conto di quanto fletta l’ala anteriore della sua W12. Proprio per questo, la FIA ha deciso di introdurre una serie di verifiche tecniche più rigorose proprio a partire dall’imminente Gran Premio di Francia. Come se non bastasse, settimana scorsa qualcuno ha fatto trapelare la voce in merito al fatto che alcuni team potrebbero abbassare la pressione del secondo treno di pneumatici al di sotto del valore minimo imposto dal regolamento. Nessuno avrebbe puntato il dito contro nessuno, ma si tratta di un rumor evidentemente messo in giro ad arte per generare un sospetto proprio attorno alla Red Bull, vittima dell’esplosione di una gomma in quel di Baku.

Insomma, si combatte a carte scoperte in pista, ma c’è uno scontro sotterraneo che dimostra quanto Mercedes ritenga seria la minaccia rappresentata dalla squadra di Milton Keynes nella corsa all’Iride 2021. Vedremo cosa accadrà al Paul Ricard. È ormai appurato come la RB16B abbia il telaio migliore, mentre la power unit tedesca sia quella più potente. Quale componente avrà il sopravvento in Francia?

Lontana da queste dinamiche, la Ferrari bada al suo personalissimo testa a testa con la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. Peraltro le due squadre si sono trovate in campi opposti anche sulla questione ali flessibili, poiché il team di Maranello ha assunto una posizione più vicina a quella di Red Bull, mentre a Woking si sono palesemente schierati a fianco della Mercedes. I tracciati cittadini hanno detto benissimo alla SF21, ma ora si tornerà a gareggiare su un circuito permanente. Difficile immaginare uno tra Charles Leclerc e Carlos Sainz sul podio in Francia, perché più verosimilmente ci si dovrà accontentare di piazzamenti, nella speranza che siano migliori rispetto a quelli della McLaren, in maniera tale da consolidare la terza posizione nella classifica riservata alle squadre.

MONDIALE PILOTI (6/22 GP)

105 – Max VERSTAPPEN (Red Bull)

101 – Lewis HAMILTON (Mercedes)

69 – Sergio PEREZ (Red Bull)

66 – Lando NORRIS (McLaren)

52 – Charles LECLERC (Ferrari)

47 – Valtteri BOTTAS (Mercedes)

42 – Carlos SAINZ (Ferrari)

31 – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

MONDIALE COSTRUTTORI (6/22 GP)

174 – RED BULL-Honda

148 – MERCEDES

94 – FERRARI

92 – MC LAREN-Mercedes

39 – ALPHA TAURI-Honda

37 – ASTON MARTIN-Mercedes

25 – ALPINE-Renault

2 – ALFA ROMEO-Ferrari

Foto: La Presse