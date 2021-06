F1, GP Francia 2021: orario gara TV8. Programma, differita, streaming

Oggi, alle 15.00, ha preso il via il GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet una gara con tante emozioni, che ha vissuto ancora una volta sul confronto tra Mercedes e Red Bull: chi avrà vinto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton? Le condizioni meteorologiche instabili l’hanno fatta da padrone, rendendo il tutto più incerto.

E la Ferrari? Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dato tutto, ma sarà bastato? Se vi siete persi la gara in diretta della prova in terra transalpina non disperate perché c’è modo di recuperare, in quanto il canale in CHIARO TV8 ha messo a disposizione una differita della corsa domenicale.

Di seguito il programma di oggi e come guardare in tv il GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA E ORARI

GARA

Domenica 20 giugno, ore 15.00

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della gara.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

PROGRAMMA TV8 GP FRANCIA 2021 F1

Domenica 20 giugno

ore 21.30, F1, Gara, differita

