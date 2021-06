F1, GP Francia 2021: Le Castellet, pista favorevole a Mercedes o Red Bull? I precedenti

E’ tempo di Francia e tempo di Le Castellet. Sul tracciato transalpino il Mondiale 2021 di F1 si riproporrà, dopo il doppio appuntamento sui cittadini di Montecarlo e di Baku (Azerbaijan). Un circuito più tradizionale quello del Paul Ricard, indubbiamente poco accattivante per conformazione e layout nel suo complesso.

Una pista che obbligherà gli ingegneri a trovare un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, nella corsa domenicale.

La domanda è: pista favorevole a Mercedes o Red Bull? I precedenti sorridono alle Frecce Nere. Da quando il Circus è tornato a competere su questo tracciato (dal 2018), Lewis Hamilton si è imposto in due circostanze, ricordando che l’anno passato non si è gareggiato a causa del Covid. Pertanto, il britannico potrebbe giovare dello storico, consapevole però del fatto che Red Bull negli ultimi due round sia stata sensibilmente più performante e abbia soprattutto trovato con maggior facilità il feeling giusto con le gomme.

Per questo fine-settimana Pirelli ha deciso di affidarsi alla gamma “centrale”, ovvero alle mescole C2, C3 e C4. Come dichiarato dal responsabile car racing del fornitore degli pneumatici, Mario Isola: “Per il Paul Ricard siamo tornati alla combinazione di mescole utilizzata per le prime due gare di quest’anno, quelle centrali della gamma. Questa è senza dubbio la scelta più versatile perché si adatta a diverse esigenze, ed è anche ciò che la rende una buona combinazione per il circuito francese che presenta un interessante mix di curve. Ecco perché il Paul Ricard viene considerato anche un ottimo proving ground, e anche se non ha ospitato una gara di Formula 1 per due anni, noi proprio su questa pista all’inizio della stagione abbiamo testato i pneumatici da bagnato da 18 pollici del prossimo anno e poi abbiamo corso lì il mese scorso con il GT World Challenge. Per questo appuntamento confermiamo la stessa nomination utilizzata nell’ultimo Gran Premio di Francia, che ha visto una gara ad una sosta per la maggior parte dei piloti. Tuttavia, abbiamo anche visto che ci sono state diverse tipologie di pit-stop ad una sosta e questo può tradursi in una serie di strategie distinte”.

Mercedes per la potenza della propria power unit dovrebbe godere di qualche vantaggio, mentre probabilmente Red Bull potrebbe dare migliori risposte per il comportamento in curva. Sarà sicuramente una bella sfida, con l’olandese Max Verstappen attualmente al comando del campionato piloti con 105 punti, quattro in più di Hamilton, desideroso di rimanere leader e se possibile rafforzare la propria posizione.

Foto: LaPresse