F1, GP Francia 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Si torna in pista per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il vibrante Gran Premio dell’Azerbaijan, il Circus si sposta in Provenza, per il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento della stagione. Sul tracciato del Paul Ricard – Le Castellet, la massima categoria del motorsport torna in azione dopo un anno di sosta, dato che dodici mesi fa la corsa transalpina venne cancellata per colpa della pandemia.

Cosa dobbiamo attenderci dal fine settimana francese? Su una pista nella quale lo spettacolo ha spesso latitato, con grande probabilità dovremmo vedere nuovamente il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, reduci da due incredibili “zero” nel GP di Baku. La Ferrari solitamente sulla pista di Le Castellet non ha mai brillato, per cui il sogno del podio non sarà semplice. Mercedes e Red Bull, infatti, dovrebbero farla da padroni.

IN TV – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara, ma non le prove libere. In streaming si potrà seguire su NowTV e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2021 – F1

Venerdì 18 giugno

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Sabato 19 giugno

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche

Domenica 20 giugno

Ore 15.00 Gran Premio di Francia

Foto: Lapresse