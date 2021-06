F1, Esteban Ocon prolunga con la Alpine fino al 2024

Esteban Ocon sarà un pilota della Alpine fino al 2024. Il francese ha prolungato il proprio contratto con la scuderia per altri tre anni e sarà dunque ancora a lungo al volante della monoposto ex Renault nel Mondiale F1. Il 24enne rappresenta la compagine transalpina dal 2020 e vanta addirittura un secondo posto nel GP del Sakhir 2020, suo miglior risultato in carriera (in passato era stato alla Manor, con cui debuttò nel Circus nel 2016, e alla Force India nel 2017 e nel 2018).

Il nativo di Evreux ha raccolto soltanto 12 punti nella stagione in corso: settimo in Portogallo, nono a Imola, in Spagna e a Monaco, 13mo in Bahrain, ritirato nell’ultima gara in Azerbaijan. L’annuncio arriva alla vigilia del weekend che prevede il GP di Francia sul circuito di Le Castellet, appuntamento casalingo per la Alpine. Va ricordato che Ocon è attualmente affiancato dal veterano Fernando Alonso.

Foto: Lapresse