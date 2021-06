F1, GP Azerbaijan 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 4 giugno

Il Circus della F1 sbarca in Azerbaijan (4-6 giugno) e sarà ancora una volta un tracciato cittadino teatro della sfida n.6 di questo Mondiale 2021. Un circuito, però, dalle caratteristiche completamente diverse rispetto a Monaco: lungo 6.003 metri e composto da 12 curve a sinistra e 8 a destra, il layout presenta un rettilineo di partenza che misura ben 2.2 km che stresserà notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle power unit.

Si torna a competere con una situazione di classifica favorevole alla Red Bull: l’olandese Max Verstappen in testa alla graduatoria riservata ai piloti (105 punti) con quattro lunghezze di margine sul britannico Lewis Hamilton (Mercedes); la scuderia Milton Keynes (149 punti) a precedere la Mercedes di un solo punto. C’è da aspettarsi la reazione delle Frecce Nere su di un tracciato adatto alla W12.

E la Ferrari? La Rossa si presenta all’appuntamento in terra azera per giocare di rimessa, usando una terminologia tipicamente calcistica, come ammesso da Laurent Mekies (direttore sportivo della scuderia di Maranello). In sostanza, su una pista nella quale la potenza del motore è tra gli aspetti più importanti, la Ferrari potrebbe soffrire, pagando ancora in termini di cv rispetto ai top-team.

Di seguito il programma delle prove libere di domani e come guardare il weekend in tv:

GP AZERBAIJAN F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 4 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Prove Libere 1, ore 10.30-11.30

Prove Libere 2, ore 14.00-15.00

COME SEGUIRE IN TV IL GP AZERBAIJAN F1 2021

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Azerbaigian sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Azerbaigian potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP AZERBAIJAN F1 2021

SABATO 5 GIUGNO

18.30 Qualifiche (Differita)

DOMENICA 6 GIUGNO

19.30 Gara (Differita)

Foto: LaPresse