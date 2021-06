L’Italia di Roberto Mancini conosce la sua avversaria negli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. Sarà l’Austria di Franco Foda ad affrontare gli azzurri allo stadio Wembley di Londra nella serata di sabato 26 giugno, che strappa il secondo posto nel girone C con il successo sull’Ucraina per 1-0.

Alaba e compagni non devono faticare moltissimo per poter tenere a bada gli ucraini di Shevchenko, lontani parenti rispetto a quelli visti nelle prime due partite. Gli austriaci sono più propositivi e passano al 21′ grazie al gol di Christoph Baumgartner che corregge in rete un calcio d’angolo di Alaba. Per due volte l’ex interista Arnautovic ha l’occasione del 2-0 in chiusura di primo tempo, ma spreca; non ne paga però le conseguenze, con il portiere Bachmann che si fa trovare pronto sulla più ghiotta occasione per l’Ucraina, respingendo il ‘fuoco amico’ di Lainer.

Dura praticamente 20 minuti l’altro match tra Olanda e Macedonia del Nord, con la Johan Crujiff Arena che può festeggiare una rotonda vittoria per 3-0 e il passaggio del girone da prima in classifica a punteggio pieno. Gli oranges soffrono in avvio, con i macedoni che passerebbero dopo nove giri d’orologio con Trickovski, ma l’arbitro Kovacs annulla per fuorigioco; Trajkovski mette ancora paura agli olandesi cogliendo il palo, ma al 24′ Memphis Depay trafigge Dimitrievski dopo una bella triangolazione con Malen; nel secondo tempo la doppietta di Wijnaldum tra 51′ e 58′ mette in ghiaccio la partita.

In questo modo l’Olanda mette in ghiaccio il primo posto, chiudendo a punteggio pieno; seconda con merito l’Austria a quota 6, mentre l’Ucraina è terza con tre punti. E la Svizzera ringrazia, riuscendosi a mettere già una squadra nella corsa alle migliori terze (passano quattro su sei). Ultima, senza punti ma con tanto orgoglio, la Macedonia del Nord di Goran Pandev.

Foto: LaPresse