Europei calcio 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming in chiaro 26 giugno

Dopo due giorni di sosta ripartono dagli ottavi di finale gli Europei di calcio 2021. Sarà la grande sfida tra Italia e Austria. Gli azzurri andranno a caccia di conferme dopo un girone decisamente positivo, rilanciando ulteriormente la loro candidatura per la finale.

Ad aprire la giornata la sfida tra Galles e Danimarca in programma ad Amsterdam alle ore 18.00. La compagine che dovrà fare ovviamente a meno di Eriksen partono decisamente favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare Bale e compagni.

In serata, alle ore 21.00, l’Italia scenderà in campo a Londra contro l’Austria. I ragazzi di Mancini sono favoriti non solo per la superiorità tecnica della rosa ma anche per la grande compattezza dimostrata nelle prime tre partite degli Europei nelle quali non ha subito gol mettendo a referto ben sette reti.

Galles-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football oltre che in streaming su SkyGo. Per quanto concerne Italia-Austria la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su RaiPlay e SkyGo.

PROGRAMMA EUROPEI 2021 OGGI

SABATO 26 GIUGNO

Ore 18.00 Galles-Danimarca (Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport Football, in streaming SkyGo)

Ore 21.00 Italia-Austria (Diretta tv Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football, in streaming RaiPlay e SkyGo)

Foto: LaPresse