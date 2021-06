Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 28 giugno

Terza giornata di gare per quanto concerne gli ottavi degli Europei di calcio: ad aprire le danze sarà, alle ore 18.00, Croazia-Spagna, infine alle ore 21.00 sarà la volta di Francia-Svizzera. Le vincenti conosceranno domani le loro avversarie nei quarti di finale.

Tutte le gare di oggi, lunedì 28 giugno, saranno visibili in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, ma la gara delle 21.00 sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming gratuito su Rai Play. Per tutte le gare odierne OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO LUNEDI’ 28 GIUGNO

18.00 Croazia-Spagna – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Francia-Svizzera – Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now TV

