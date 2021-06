LIVE Croazia-Repubblica Ceca 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: Rebic sfida Schick!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.49 Sono tre i giocatori della Serie A titolari oggi, su otto possibili. Panchina per Brozovic, con Perisic e Rebic titolari. Nella Croazia partono dalla panchina anche Pasalic e Badelj. Titolare nella Repubblica Ceca Jankto della Samp. A disposizione Barak, mentre è out dai 23 convocati (ma in rosa tra i 26) Mateju del Brescia.

17.46 Secondo confronto agli Europei tra le due nazionali dopo la fase a gironi di 5 anni fa, in Francia, sempre ai gironi: fu pareggio per 2-2 con le reti di Perisic al 37’, Rakitic al 59’, Skoda al 75’ e Necid al 89’. La Croazia si era dunque portata avanti 2-0, poi i cambi favorirono i cechi con le scelte vincenti del Ct Vrba, che fece entrare Skoda e Necid, che firmarono i gol del definitivo 2-2.

17.43 La Croazia è imbattuta nelle 5 precedenti seconde giornate della fase a gironi agli Europei: il bilancio – a suo favore – è di 2 vittorie e 3 pareggi.

17.40 Nelle seconde giornate dei gironi delle 6 fasi finali degli Europei cui ha preso parte, la Repubblica Ceca non ha mai pareggiato.

17.37 La Croazia è imbattuta nei 3 precedenti ufficiali contro la Repubblica Ceca (1 agli Europei, 2 in amichevole) da quando – una trentina di anni fa – le due nazionali sono diventate federazioni indipendenti. Gare ricchissime di gol: 7 quelli firmati dalla Croazia, 5 dalla Repubblica Ceca.

17.34 Ventidue le gare disputate il 18 giugno alle fasi finali degli Europei: in ben 18 casi è uscita una vittoria, in 4 occasioni è stato pareggio, 52 le reti realizzate, alla media di 2,36 ad incontro.

17.31 La Croazia scenderà in campo oggi, in data 18 giugno, per la quarta volta in una grande kermesse internazionale. Bilancio di parità con 1 vittoria (4-0 sul Camerun nei gironi dei Mondiali 2014), 1 pareggio (0-0 contro il Giappone al Mondiale 2006, anche qui fase a gironi) ed 1 sconfitta (0-1 dalla Spagna, gironi agli Europei 2012).

17.28 La Croazia non segna agli Europei da 213’: ultima rete firmata Perisic al 87’ di Croazia-Spagna 2-1 del 23 giugno 2016.

17.25 Luka Modric è stato il secondo giocatore della storia della Croazia ad aver disputato 4 fasi finali agli Europei, come Dario Srna, presente nel 2004, 2008, 2012 e 2016.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Brekalo, Kramaric, Perisic; Rebic. Ct: Dalic

L’allenatore Dalic valuta un cambio nella formazione rispetto alla gara persa contro l’Inghilterra. In difesa a sinistra Barisic è in vantaggio su Gvardiol, mentre a destra sarà confermato Vrsaljko, invece Vida e Caleta–Car saranno la coppia centrale. In porta agirà Livakovic e a centrocampo potrebbero essere confermati Brozovic in cabina di regia con Modric e Kovacic nel ruolo di mezzali. Il centrocampista del Chelsea è tuttavia insidiato da Vlasic. Davanti Kramaric e Rebic potrebbero invertire le rispettive posizioni, con il rossonero defilato sulla destra e l’attaccante dell’Hoffenheim nel ruolo di centravanti.

Silhavy confermerà a livello tattico e di uomini il 4-2-3-1 che ha fruttato ai cechi una vittoria sulla Scozia nella prima giornata, seppur soffrendo. In attacco sarà ancora lo scatenato Schick a sostenere il peso dell’attacco, con Masopust, favorito su Hlozek insieme a Soucek e Jankto ad agire sulla trequarti. Kral e Darida formeranno la cerniera di mediana. In difesa, davanti al portiere Vaclik, ci saranno Kalas e Celustka che comporranno la coppia centrale, con Coufal terzino destro e Boril a sinistra. Dopo che il portiere Pavlenka ha lasciato il ritiro per problemi alla schiena, al suo posto è stato convocato Koubek dell’Augsburg.

PROBABILI FORMAZIONI Croazia-Repubblica Ceca

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

Foto: Lapresse.