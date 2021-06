Si decidono le sorti del gruppo D quest’oggi agli Europei di calcio 2021. Torna in campo l’Inghilterra, finora una delle big che ha convinto meno. La squadra di Southgate affronta la Repubblica Ceca in un match che vale il primo posto del girone. L’altra sfida della serata è quella tra Croazia e Scozia, con entrambe le nazionali obbligate a vincere.

Inghilterra e Repubblica Ceca sono già certe, qualsiasi sia il risultato finale, di avere in tasca il biglietto per gli ottavi di finale. I quattro punti finora guadagnati sono, infatti, una garanzia di essere tra le migliori terze ripescate. Come detto è una sfida che vale il primo posto in classifica con i cechi a cui basta anche un pareggio per essere sicuri di stare davanti agli inglesi.

Guardando il tabellone degli ottavi, chiudere al primo posto potrebbe essere addirittura sconveniente per Inghilterra e Repubblica Ceca. La prima del gruppo D, infatti, incrocerà il proprio destino con la seconda del girone F, quindi con molte probabilità con una tra Francia, Germania e Portogallo; mentre l’eventuale secondo posto porterebbe sulla carta ad un ottavo più abbordabile contro la seconda del gruppo E, anche se c’è sempre l’incognita Spagna.

A Southgate è stato chiesto più volte in conferenza stampa, ma il CT inglese ha sempre detto di non pensare a queste cose e di voler vincere sempre e nel caso affrontare i migliori. Calcoli che non possono certamente fare Croazia e Scozia, obbligate ad ottenere i tre punti per accedere agli ottavi. Entrambe sono ad un punto e si giocheranno tutto in novanta minuti, con la consapevolezza che un pareggio non serve a nessuno, visto che darebbe l’eliminazione certa per tutte e due le compagini.

FOTO LaPresse