Europei calcio 2021, Gruppo B: il Belgio vince ancora, Danimarca agli ottavi

Gli Europei di calcio 2021 vedono il Belgio ancora imbattuto, dato che quest’oggi è arrivato il terzo successo consecutivo, questa volta contro la Finlandia. Il CT Martinez manda in campo una formazione molto simile a quella titolare, con Hazard e Lukaku davanti insieme al 19enne Doku, che non sfigura sulla fascia destra.

Una sfida giocata a ritmi bassi sin dall’inizio, ma dove i Diavoli Rossi si rendono più volte pericolosi, senza riuscire però a sbloccare il punteggio per tutta la prima frazione, tornando negli spogliatoi a reti bianche. A muovere la rete per primo è il solito Romelu Lukaku, al 65′, per una segnatura annullata però dal VAR per fuorigioco. Dieci minuti più tardi il punteggio si sblocca per davvero, quando il portiere Hradecky non trattiene un pallone toccato da Thomas Vermaelen, con Lukaku che all’81’ raccoglie l’assist di Kevin De Bruyne per il 2-0 finale.

A prendersi il secondo posto è la Danimarca, che dopo il grande spavento per quanto accaduto al proprio capitano Christian Eriksen conquista la prima vittoria del torneo, sconfiggendo la Russia. Al 18′ è proprio la formazione allenata da Stanislav Čerčesov a sfiorare il vantaggio con la conclusione di Aleksandr Golovin ribattuta da Schmeichel, ma i danesi salgono d’intensità col passare dei minuti. Pierre-Emile Højbjerg si fa vedere dalla distanza al 29′ ed è solo il preludio al vantaggio arrivato al 38′, ad opera del sampdoriano Mikkel Damsgaard.

Al 59′ arriva anche il raddoppio, quando Yussuf Poulsen approfitta di un erroraccio della difesa avversaria per battere Safonov, nel 2-0 che chiude la partita. Il rigore di Artem Dzyuba al 69′ dà speranze ai russi, ma la rimonta si ferma qui, e la Danimarca dilaga nel finale fino al 4-1, grazie ai gol di Andreas Christiansen all’80’ e Joakim Maehle all’82.

La classifica finale vede dunque il Belgio in testa con 9 punti, mentre in seconda posizione troviamo proprio la Danimarca, con i 3 punti conquistati oggi. Terza la Finlandia, quarta la Russia, tutte a 3 punti, ma con una peggiore differenza reti.

Foto: LaPresse