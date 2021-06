Europei calcio 2021: Francia e Portogallo non si fanno male, Ronaldo da record. Goretzka salva la Germania

Alla fine nel Gruppo F va tutto come deve andare, ma al termine di 90 minuti in cui si sono sviluppati tanti diversi scenari. Nel segno del 2: due come i pareggi, entrambi per 2-2, con le favorite Francia, Portogallo e Germania a staccare i biglietti per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021.

A Budapest transalpini e portoghesi non si fanno male, andando a braccetto alla fase ad eliminazione diretta. La prima grande occasione capita sui piedi di Mbappé, con l’attaccante del Paris Saint-Germain che trova l’opposizione di Rui Patricio. Ma sono i lusitani I primi a passare: Lloris esce a valanga su un piazzato e colpisce Danilo Pereira, rigore concesso dall’arbitro Lahoz e Cristiano Ronaldo trasforma. Poco dopo, inizia l’Europeo di Karim Benzema che ribalta la partita fra primo e secondo tempo: il centravanti del Real Madrid firma il pari ancora di rigore, assai generoso, per poi siglare il sorpasso su assist al bacio di Pogba e conseguente riesame Var. Al 60′ arriva però il terzo rigore di giornata per un fallo di mano di Koundé e Ronaldo ha siglato la personale doppietta per il gol numero 109 con la maglia portoghese, mai nessuno come lui con le Nazionali.

Altro 2-2, ma con un brivido enorme per la Germania che fino al minuto 85 ha rischiato una clamorosa eliminazione. Perché l’Ungheria passa sorprendentemente avanti dopo dieci minuti, con Szalai che buca Neuer di testa incornando un piazzato di Sallai. Reazione imminente della Germania, che colpisce una traversa con Hummels, ma la squadra di Low fatica a pungere e nel secondo tempo rischia anche lo 0-2 dopo il palo su punizione di Sallai. Al 67’Havertz fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la Germania grazie anche ad un’uscita a vuoto di Gulacsi, ma è Schafer un minuto dopo a far di nuovo piombare nel terrore i teutonici e a regalare minuti da sogno ai magiari, virtualmente al terzo posto. Il sogno si interrompe però a cinque minuti dal termine trovano il pari con Goretzka che butta dentro una palla vagante in area.

Con questi risultati, è la Francia a chiudere in testa il girone con 5 punti in tre partite andando ad affrontare la Svizzera agli ottavi; Germania e Portogallo concludono a quota 4, ma il secondo posto è di marca tedesca a causa del successo per 4-2 nella seconda giornata. Ultima l’Ungheria, ma andando oltre le più rosee aspettative conquistando due punti.

