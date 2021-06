Europei calcio 2021: Cristiano Ronaldo da record, miglior marcatore di sempre. Superato Platini

Esordio migliore in questi Europei di calcio 2021 non poteva esserci per Cristiano Ronaldo. L’uomo dei record continua a riscrivere la storia di questo sport: il fuoriclasse portoghese, nonostante un match tutt’altro che esaltante (almeno per 80′) contro l’Ungheria, trova una doppietta che lancia i lusitani (3-0 finale) e lo fa diventare miglior marcatore di sempre nella manifestazione.

Undici reti per il bomber juventino, spalmate in cinque edizioni diverse (anche su questa voce è il detentore del record): superata un’ex stella bianconera, il francese Michel Platini.

Per Ronaldo, oltre al premio di star of the match dell’incontro con i magiari, un altro primato da segnalare: quello del computo di presenze tra Europei e Mondiali, nel quale ha scavalcato il teutonico Bastian Schweinsteiger.

Foto: Lapresse