L’attesa sta per terminare e domani sera l’Italia scenderà in campo per il suo ottavo di finale degli Europei contro l’Austria. Gli azzurri sono reduci da una prima fase praticamente perfetta e sognano di arrivare fino in fondo alla competizione. Prima, però, ci sono gli austriaci da affrontare e non sarà una formalità per la squadra di Mancini, che dovrà fare attenzione ad una formazione che presenta un buon collettivo e anche qualche ottima individualità.

La stella è senza dubbio David Alaba, il tuttofare della nazionale austriaca, visto che con la maglia dell’Austria ha ricoperto qualsiasi ruolo (dal terzino al mediano, passando per centrale di difesa fino alla posizione di terzo uomo sulla sinistra nel 4-2-3-1 dietro l’unico centravanti). Dopo tanti anni al Bayern Monaco, Alaba si è svincolato ed il prossimo anno giocherà nel Real Madrid.

Austria che gioca con un unico terminale offensivo e spesso in quel ruolo viene impiegato una vecchia conoscenza del nostro campionato, Marko Arnautovic. Una meteora praticamente nell’Inter del Triplete, che poi ha saputo costruirsi una buona carriera anche in Premier League prima del passaggio in Cina. Possibile un suo ritorno in Italia per la prossima stagione, visto che lo vuole il Bologna.

Restando sul mercato e sul reparto d’attacco attenzione a Sasa Kalajdzic, sul quale Roma e Milan sembrano aver messo gli occhi addosso. Il gigante austriaco, visti i due metri di altezza, con una buona tecnica e soprattutto senso del gol, viste le sedici marcature in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Potrebbe essere una spina nel fianco della difesa azzurra.

Pericoli che potrebbero arrivare anche da Marcel Sabitzer e Christoph Baumgartner, quest’ultimo autore del gol decisivo contro l’Ucraina. Sono i due incursori di Franco Foda, gli uomini con il compito di attaccare gli spazi e di inventare in fase offensiva. Entrambi arrivano dal campionato tedesco (Lipsia ed Hoffenheim) e stanno disputando un ottimo Europeo.

Hinteregger e Dragovic sono due buoni centrali, ma Immobile e soci possono mettere in grande difficoltà una retroguardia che non è certamente il punto di forza dell’Austria. Presa in velocità la difesa austriaca, come ha dimostrato l’Olanda può crollare ripetutamente.

