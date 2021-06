Europei 2021, il tabellone dell’Italia: Ucraina e Belgio probabili. Rebus migliori terze

L’Italia ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto nettamente Turchia, Svizzera e Galles, qualificandosi così agli ottavi di finale col primo posto nel raggruppamento. La nostra Nazionale lascia lo Stadio Olimpico di Roma col sorriso e si lancia verso la fase a eliminazione diretta con grande convinzione e con la consapevolezza di potersi fare strada in qusta rassegna continentale. Ma quale sarà il tabellone dell’Italia?

Gli azzurri voleranno allo Stadio Wembley di Londra per disputare il loro ottavo di finale contro la seconda classificata del gruppo C, ovvero una tra Ucraina e Austria. Le due formazioni si affronteranno tra loro nello scontro diretto, l’Italia incrocerà la vincitrice mentre in caso di pareggio se la dovrà vedere con l’Ucraina. Il quarto di finale potrebbe essere contro il Belgio.

Lukaku e compagni sono lanciatissimi verso il primo posto nel gruppo B (anche se non è ancora matematico) e dovrebbero sfidare agli ottavi di finale una terza classificata (una tra gruppo A, D, E, F), ovvero la Svizzera (A), Croazia o Scozia (D), ma anche una corazzata come Francia, Germania, Portogallo (F) oppure anche la Spagna (E, se la gioca con Slovacchia, Svezia e Polonia).

Il rebus delle migliori terze si risolve in questo modo. Prima del gruppo B contro la terza del gruppo A se a passare il turno sono contemporaneamente: le terze dei gruppi A, B, C, D; le terze dei gruppi A, B, C, E; le terze dei gruppo A, B, C, F. Prima del gruppo B contro la terza del gruppo D se passano contemporaneamente: le terze dei gruppi A, B, D, E o le terze dei gruppi A, B, D, F. Prima del gruppo B contro la terza del gruppo E se si qualificano contemporaneamente: terze dei gruppi A, B, E, F; terze dei gruppi A, C, D, E; terze dei gruppi A, C, E, F; terze dei gruppi A, D, E, F; terze dei gruppi B, C, D, E. Prima del gruppo B contro la terza classificata del gruppo F se a passare contemporaneamente sono: terze dei gruppi A, C, D, F; terze dei gruppi B, C, D, F; terze dei gruppi B, C, E, F; terze dei gruppi B, D, E, F; terze dei gruppi C, D, E, F.

L’Italia giocherebbe il suo quarto di finale a Monaco. L’eventuale semifinale sarebbe ancora a Londra e si finirebbe nella parte del tabellone dove spiccano la vincitrice del gruppo F (il girone con Francia, Germania, Portogallo), le seconde classificate dei gruppi D (Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia) e gruppo E (Svezia, Slovacchia, Spagna, Polonia).

Foto: Lapresse