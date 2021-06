Eurocup 2021/22, le venti partecipanti. Virtus Bologna, Venezia e Trento le rappresentanti azzurre

Dopo la riunione di quest’oggi, è stata deliberata la lista delle venti partecipanti alla nuova Eurocup. Quattro squadre in meno rispetto agli scorsi anni, con il numero di squadre ridotto a 20, suddivise in due gruppi all’italiana da 10 per poi passare alla fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi.

Fra le partecipanti, ben tre italiane, la seconda nazione più rappresentata dopo la Spagna. La Virtus Segafredo Bologna fresca di scudetto vorrà conquistare il pass per l’Eurolega che le è sfuggito per un niente quest’anno (le due finaliste avranno un pass per la massima competizione continentale dell’anno successivo), e sarà accompagnata nella sua avventura dall‘Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento.

Come dicevamo, la Spagna è la squadra più rappresentata, con Valencia, quattro volte vincitrice della competizione, la più ‘lucente’ nel firmamento della competizione. Con lei la Joventut Badalona, l’Herbalife Gran Canaria e il MoraBanc Andorra.

EUROCUP 2021/22, LA LISTA DELLE 20 PARTECIPANTI

Boulogne Metropolitans 92

Buducnost VOLI Podgorica

Cedevita Olimpia Lubiana

Dolomiti Energia Trento

Frutti Extra Bursaspor

Hamburg Towers

Herbalife Gran Canaria

JL Bourg en Bresse

Joventut Badalona

Lietkabelis Panevezys

Lokomotiv Kuban Krasnodar

MoraBanc Andorra

Partizan Belgrado

Promitheas Patras

ratiopharm Um

Slask Wroclaw

Turk Telekom

Umana Reyer Venezia

Valencia Basket

Virtus Segafredo Bologna

Credit: Ciamillo