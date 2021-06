Equitazione, Completo Strzegom 2021: vince Jule Wewer, Roberto Riganelli il miglior italiano

Il circuito dell’equitazione si è spostato questo fine settimana a Strzegom, in Polonia, per la gara di completo vinta dalla tedesca Jule Wewer, che in sella a Ruling Spirit ha chiuso con 35,8 punti totali, grazie ad un autentico dominio in tutte e tre le specialità.

Seconda piazza per l’indiano Fouaad Mirza, insieme a Dajara 4, con il punteggio di 40.4, appena 0.1 in meno del padrone di casa Mateusz Kiempa, terzo su Lassban Radovix, in una classifica cortissima che ha visto anche la svedese Frida Andersen e la tedesca Josefa Sommer terminare sotto i 40 punti.

Lontani gli italiani, con Roberto Riganelli diciassettesimo insieme a Utrillo Chatelier con 63.1 e Andrea Cincinnati 26esimo su Tempesta de la Folgore con 112.3. Non hanno invece chiuso la prova Emilio Portale, Mattia Gatti e Lino Paparella.

Foto: Shutterstock