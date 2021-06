Djokovic-Tsitsipas oggi, Finale Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming

Novak Djokovic contro Stefanos Tsitsipas, due tentativi diversi di fare la storia. Il serbo potrebbe diventare il primo a vincere tutti i tornei del Grande Slam per almeno due volte in Era Open, mentre il greco potrebbe diventare il primo del suo Paese campione di uno qualsiasi dei quattro tornei maggiori.

Sono 7 i precedenti tra i due giocatori; Djokovic comanda per 5-2. Nel 2020 si è avuto l’unico confronto a livello Slam, in cui accadde di tutto: proprio al Roland Garros, ma in semifinale, il serbo sembrava guidare facilmente per 6-3 6-2, poi dovette subire la rimonta di Tsitsipas (5-7 4-6) prima di prevalere nel quinto parziale (6-1). L’ultimo confronto risale a Roma, dove il numero 1 del mondo ha vinto nei quarti per 4-6 7-5 7-5. Il bilancio sulla terra è di 3-0 per Djokovic, anche se l’ellenico ha dalla sua una partita a livelli altissimi contro Nadal a Barcellona, durata tre ore e mezza.

La finale del Roland Garros 2021 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si giocherà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DJOKOVIC-TSITSIPAS, FINALE ROLAND GARROS 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 15:00 Novak Djokovic (SRB) (1)-Stefanos Tsitsipas (GRE) (5)

DJOKOVIC-TSITSIPAS, FINALE ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse