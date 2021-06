Djokovic-Nadal oggi, Roland Garros 2021: orario semifinale, tv, programma, streaming

Quest’oggi andrà in scena il capitolo numero 58 dell’eterna sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Era la semifinale più attesa, il grande duello tra il serbo e lo spagnolo. Da una parte c’è Djokovic reduce dalle vittorie sofferte con Musetti e Berrettini, mentre dall’altra un Nadal che ha rischiato molto meno contro Sinner e Schwartzman. Al Roland Garros ci sono otto precedenti, con sette vittorie dello spagnolo e solo una del serbo nel 2015. In totale il numero uno del mondo conduce per 29-28 e quindi lo spagnolo può pareggiare.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Novak Djokovic-Rafael Nadal, seconda semifinale maschile del Roland Garros 2021. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

DJOKOVIC-NADAL: PROGRAMMA E ORARIO

VENERDI’ 11 GIUGNO:

Secondo match dalle 14.50 e non prima delle 17.30 – Novak Djokovic-Rafael Nadal

DJOKOVIC-NADAL, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

