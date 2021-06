Croazia-Spagna oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, 28 giugno, alle ore 18.00 scenderanno in campo Croazia-Spagna in una sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021. Una sfida dalle tante sfaccettature tra due delle nazionali che per motivi diversi stanno vivendo una situazione abbastanza particolare.

La Nazionale di Dalic scenderà in campo con il 4-3-3 con Petkovic che dovrebbe fare da punto di riferimento ai suoi compagni di reparto Perisic e Vlasic. La linea mediana garantirà come sempre tanto fosforo alla manovra croata con Modric, Brozovic, Kovacic.

Modulo speculare anche per gli iberici che affideranno a Morata il compito di far male agli avversari. L’attaccante della Juventus sarà affiancato da Sarabia e Gerard Moreno. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Busquets che sarà supportato da Koke e Pedri.

Sarà possibile seguire la partita tra Croazia e Spagna in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now TV.

EUROPEI 2021, CROAZIA-SPAGNA: PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno.

EUROPEI 2021, CROAZIA-SPAGNA: DOVE VEDERLA

Lunedì 28 Giugno

Ore 18.00

Croazia-Spagna

Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Diretta streaming SkyGo e NowTV

Foto: LaPresse