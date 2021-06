L’Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio grazie al secondo 3-0 consecutivo, questa volta inflitto alla Svizzera, peraltro prossima avversaria nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri sono però in apprensione per le condizioni del capitano Giorgio Chiellini, uscito dal campo al 25′ a causa di un problema muscolare: il quasi 37enne è stato sostituito egregiamente da Francesco Acerbi.

INFORTUNIO GIORGIO CHIELLINI: COSA SI E’ FATTO?

L’esperto difensore centrale ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, peraltro pochi minuti dopo che gli era stato annullato un gol con l’ausilio del VAR a causa di un tocco con la mano destra. Domani (giovedì 17 giugno) si sottoporrà agli esami strumentali che emetteranno il verdetto sull’entità dell’infortunio e, soprattutto, sui tempi di recupero.

All’interno del clan azzurro, come riporta SkySport, serpeggia un cauto ottimismo: Chiellini è uscito dal campo sulle proprie gambe, senza zoppicare. E’ un giocatore dall’esperienza infinita, che conosce alla perfezione il proprio corpo ormai logorato da mille battaglie. Al minimo fastidio si è fermato subito, evitando che la problematica potesse ulteriormente degenerare.

Quel che è certo è che Giorgio Chiellini salterà certamente la sfida di domenica 20 giugno contro il Galles: l’Italia è già qualificata per gli ottavi, ma si giocherà il primato nel girone contro i britannici, oggi vincitori per 2-0 sulla Turchia. La speranza, se l’entità dell’infortunio non sarà seria, è quella di recuperare il capitano per gli ottavi di finale di sabato 26 giugno, dunque in programma tra ben 10 giorni. La sensazione, ad ogni modo, è che Chiellini possa in ogni caso tornare arruolabile nel prosieguo dell’Europeo.

Foto: Lapresse